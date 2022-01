La definizione e la soluzione di: Tecnologia costruttiva utilizzata per i muri di sostegno delle autostrade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TERRA ARMATA

Altre definizioni con tecnologia; costruttiva; utilizzata; muri; sostegno; delle; autostrade; Persona molto appassionata di tecnologia e fumetti; Giovane dall aspetto insignificante ossessionato dalla tecnologia ; tecnologia a banda larga; tecnologia utile alla depilazione: luce __; E’ valida se è costruttiva ; La chirurgia di cui fa parte quella ricostruttiva ; E' valida se è costruttiva ; Quella costruttiva aiuta a migliorarsi; Auto utilizzata per... incidenti stradali; Un ottima qualità di farina utilizzata per fare dolci; È utilizzata dalle donne per depilarsi; Miscela incendiaria utilizzata per saldare; Nelle pareti e nei muri ; Tarantole dei muri ; muri che dividono le camere; Formano i muri ; sostegno , fondamento; sostegno per gli arti infortunati; Il sostegno principale; sostegno del fiore; La pronuncia difettosa delle parole; Uccello delle tempeste; Pianta erbacea delle Alpi e degli Appennini; Branca delle scienze naturali; Sigla... su autostrade ; Sulle autostrade è di 130 km/h; Raccordo fra due autostrade ; Accomunano pantaloni e autostrade ; Cerca nelle Definizioni