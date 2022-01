La definizione e la soluzione di: Sono un tipo di canto popolare italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STORNELLI

Significato/Curiosità : Sono un tipo di canto popolare italiano

Il canto degli Italiani (disambigua). Il canto degli Italiani, conosciuto anche come Fratelli d'Italia, Inno di Mameli, canto nazionale o Inno d'Italia, è un canto risorgimentale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con sono; tipo; canto; popolare; italiano; sono in tema; Lo sono gli angoli che misurano novanta gradi; sono in giro; sono dette monti pallidi; Un tipo di bomboletta; Un tipo di lampada; tipo di chiusura; Un tipo di zappa; canto in onore di Apollo; Il canto ne nel quale viveva Guglielmo Tell; Mobile accanto al letto; canto ne dell Ecuador che si trova nella provincia di Azuay; Il popolare Eastwood nel cast di Di nuovo in gioco; Il Pozzetto popolare attore; Un popolare Claudio; Gerard, popolare attore; Il cantautore italiano di Passeggeri distratti; Lo spirito con la scure del fumetto italiano ; Vincenzo commediografo che fondò il Partito qualunquista italiano ; Agostino, velista italiano campione olimpico nel 1952; Cerca nelle Definizioni