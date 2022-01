La definizione e la soluzione di: Si sente con il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ODORE

Significato/Curiosità : Si sente con il naso

Aroma (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) direttamente attraverso il naso, l'aroma è rilevato per via retronasale con mediazione della bocca (ad esempio: l'odore di pera si sente al naso durante l'inspirazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con sente; naso; Donna che teme la sente nza del giudice; Non essere presente ; Si risente spesso in montagna; Lo stato d animo di chi si sente rapito; Il naso nei prefissi; La metropoli giapponese sede di Panaso nic e Sharp; Specialista di orecchio e naso ; Cattura Pinocchio afferrandolo per il naso ; Cerca nelle Definizioni