La definizione e la soluzione di: Riunisce certi coltívatori di viti.

Soluzione 17 lettere : CONSORZIO VINICOLO

Altre definizioni con riunisce; certi; coltívatori; viti; riunisce lavoratori metallurgici; Il work che riunisce più emittenti Tv; Il work che riunisce più canali televisivi; Si riunisce a palazzo Madama; Così sono detti certi professori universitari; Le società in certi paradisi fiscali; Li hanno fuori certi ristoranti; Lo sono certi film in lingua originale; Nome comune dei lieviti ; Spunta dalle viti ; Il viti gno per il Chianti e per il Brunello; Macchina per fare viti ; Cerca nelle Definizioni