La definizione e la soluzione di: Relativo all impero di Zenone e Giustiniano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BIZANTINO

Significato/Curiosità : Relativo all impero di Zenone e Giustiniano

Giustiniano I Disambiguazione – "Giustiniano" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Giustiniano (disambigua). Flavio Pietro Sabbazio Giustiniano (in latino: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con relativo; impero; zenone; giustiniano; relativo alla flotta; relativo all estremo nord; relativo al diritto; Prefisso relativo al sistema con l encefalo; Fu capitale del Celeste impero ; L impero di cui era capitale Ninive; Fondarono un impero in Sudamerica; L impero del Sol Levante; Il portico di uno zenone ; zenone formulò quello di Achille e la tartaruga; I seguaci di zenone ; Prime lettere di zenone ; Conquistò l'talia per giustiniano ; Noto generale bizantino sotto giustiniano ; Imperatrice d'Oriente consorte di giustiniano ; L’imperatrice moglie di giustiniano ; Cerca nelle Definizioni