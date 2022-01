La definizione e la soluzione di: Relativa all istituto religioso fondato da don Bosco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALESIANA

Significato/Curiosità : Relativa all istituto religioso fondato da don Bosco

Luigi Guanella (reindirizzamento da Don Luigi Guanella) dal 1867 al 1875. In tale periodo conobbe don Bosco e la sua opera, la Pia Società Salesiana, restando poi da lui per un triennio. Successivamente fu parroco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

