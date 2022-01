La definizione e la soluzione di: Provinciale in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PROV

Significato/Curiosità : Provinciale in breve

La Provinciale (film 1953) La Provinciale è un film del 1953 diretto da Mario Soldati, presentato in concorso al 6º Festival di Cannes, tratto dall'omonimo romanzo breve di Alberto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con provinciale; breve; Strada provinciale ; Più che provinciale , ma meno che nazionale; Capo di un ufficio provinciale di polizia; Quartier generale provinciale dei Carabinieri; Reticolo in breve ; Dà lezioni in breve ; Disegno in breve ; Effimeri, di breve durata; Cerca nelle Definizioni