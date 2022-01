La definizione e la soluzione di: Proprio di una antica città punica... come un Catone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : UTICENSE

Significato/Curiosità : Proprio di una antica citta punica... come un Catone

Utica (città antica) Battaglia di Tapso). Ad Utica nel frattempo si era asserragliato per difenderla Marco Porcio Catone Minore (meglio noto, per l'appunto, come l'Uticense) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con proprio; antica; città; punica; come; catone; Mettersi a proprio agio; Il nome proprio che significa ben accetto; Offesi nell amor proprio ; proprio del dirigente; L antica Tokyo; Quella sudante era una antica fontana di Roma; Un antica regione costiera dell Adriatico; antica città dell Argolide; città del Giappone sull isola di Shikoku; città della Baviera; città marocchina sullo stretto di Gibilterra; città israeliana situata nei pressi di Tel Aviv; Un generale cartaginese della prima guerra punica ; Piante punica cee il cui frutto è detto balausta; La città punica distrutta dai Romani; Il Barca cartaginese della seconda guerra punica ; Carlo che scrisse Letteratura come vita; È come dire livornese; Colorata come la pece; Un uccello come il condor; Appellativo d un catone ; Un soprannome del politico Marco Porcio catone ; L appellativo di un catone ; Vi morì un catone ; Cerca nelle Definizioni