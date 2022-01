La definizione e la soluzione di: Procedimento che riporta un computer alla sua situazione iniziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RESET

Significato/Curiosità : Procedimento che riporta un computer alla sua situazione iniziale

Altre definizioni con procedimento; riporta; computer; alla; situazione; iniziale; Antico procedimento per il calcolo dei numeri primi; Un procedimento ripetitivo; Un particolare procedimento di stampa; Traduce un problema in un procedimento di calcolo; Tende a riporta re allo studio molti giovani; riporta re un clamoroso successo; Informazioni recenti riporta te sui quotidiani; Come ciò che riporta il proprio costo; Il video— del computer ; Un supporto di memoria del computer ; Informazione elementare del computer ; Mettono su carta il lavoro del computer ; L astro più vicino alla Terra; Atta a richiamare alla memoria eventi passati; Processo che avviene grazie alla luce; Cavalla ; Quello della situazione è un vero disastro; Visualizza la situazione atmosferica indicando le alte e le basse pressioni; situazione di fermezza e immobilità; Una situazione in cui è male cacciarsi; L impulso iniziale ; Rincorsa, spinta iniziale ; Fregio che orna il capitolo iniziale di un libro; Soprascarpa impermeabile di gomma che si può scrivere anche con la G iniziale ; Cerca nelle Definizioni