Soluzione 2 lettere : OT

Significato/Curiosità : Prime di ottobre

Altre definizioni con prime; ottobre; prime in Europa; Opprime d estate; prime in assoluto; Sono duri per chi è alle prime armi; Fu il principale promotore della Rivoluzione d ottobre ; Nato a Roma il 22 ottobre 1984, l attore italiano è un astro nascente del nostro cinema; Un Santo del 21 ottobre ; La manifestazione che si è tenuta a Milano dal maggio all ottobre del 2015; Cerca nelle Definizioni