La definizione e la soluzione di: Il pittore fiammingo che dipinse Giochi di bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRUEGEL

Significato/Curiosità : Il pittore fiammingo che dipinse Giochi di bambini

Pieter Bruegel il Vecchio celebri: la Torre di Babele. Nel 1564 venne alla luce Pieter, suo primogenito, anche lui destinato a diventare pittore; nello stesso anno dipinse la Salita al ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

