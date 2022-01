La definizione e la soluzione di: Il pasto consumato di sera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CENA

Colazione (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) breve pasto, consumato insieme, fuori dall'orario di cena e consumato nel convivio di tarda sera. Soltanto più tardi, dopo l'istituzione degli orari di preghiera ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con pasto; consumato; sera; Resti del pasto ; Uno scenografico antipasto da feste natalizie; Un impasto edilizio; Impasto fangoso; Un gas consumato in cucina; Un dolce consumato per lo più d estate; La vendita diretta al consumato re finale: al __; consumato da agenti naturali; Forse perché della fatal quiete tu sei l _ a me sì cara vieni o sera : Foscolo; Passera cei simili ai merli; Vi nacque Matilde sera o; I tessera ti del club; Cerca nelle Definizioni