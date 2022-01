La definizione e la soluzione di: Pareggio tra costi e ricavi di un nuovo prodotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : BREAK EVEN POINT

Significato/Curiosità : Pareggio tra costi e ricavi di un nuovo prodotto

Profitto (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) che un'azienda sta producendo un profitto economico quando i suoi ricavi per merci e servizi rivenduti superano i costi totali dei suoi fattori produttivi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

