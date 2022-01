La definizione e la soluzione di: Paolo che ha diretto il film Il capitale umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VIRZÌ

Significato/Curiosità : Paolo che ha diretto il film Il capitale umano

Il capitale umano – Se stai cercando il film del 2019, vedi Il capitale umano - Human Capital. Il capitale umano è un film del 2013 diretto da Paolo Virzì. Liberamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

