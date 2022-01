La definizione e la soluzione di: Offerta Pubblica di Acquisto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OPA

Significato/Curiosità : Offerta Pubblica di Acquisto

Offerta Pubblica di Acquisto OPS (Offerta Pubblica di scambio): il pagamento avviene esclusivamente con la consegna di azioni dell'offerente OPAS (Offerta Pubblica di Acquisto e scambio): ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Può esserlo un offerta ; L offerta in elemosina; Un offerta per beneficenza; offerta Pubblica d Acquisto; L istituto che pubblica ogni anno il Rapporto Italia; Lo emana il Presidente della Repubblica sigla; Magistrati della Repubblica di Venezia che sostenevano il fisco nei processi; L ultimo periodo di carica del nostro Presidente della Repubblica ; Offerta Pubblica d acquisto ; Sborsato per chiudere l acquisto ; Sono aperti ad ogni acquisto ; Nel finanziamento per l acquisto dell auto si considera insieme al TAN;