La definizione e la soluzione di: Navigatore satellitare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GPS

Significato/Curiosità : Navigatore satellitare

Navigatore satellitare Un Navigatore satellitare, detto anche Navigatore GPS o semplicemente Navigatore, è un dispositivo elettronico digitale dotato di capacità di ricezione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con navigatore; satellitare; Gareggiano con il navigatore ; William, navigatore inglese; Il nome di un comune navigatore satellitare; Martiín Alonso, navigatore ed esploratore spagnolo del Quattrocento; C è quella satellitare ; Il nome di un comune navigatore satellitare ; Allestiva canali tematici per la televisione satellitare ; C'è sia quella via cavo che quella satellitare ; Cerca nelle Definizioni