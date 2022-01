La definizione e la soluzione di: Messo a sinistra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ME

Significato/Curiosità : Messo a sinistra

Democratici di sinistra Democratici di sinistra (abbreviato in DS) è stato un partito politico italiano (1998-2007) appartenente all'area del centro-sinistra e ideologicamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

messo insieme senza il minimo critetrio; Il reato commesso da chi ha due suocere; Verbo coniugato... dal sottomesso ; Un test per essere ammesso alla prova vera e propria; Aspettare a sinistra ; Bilanciare a sinistra ; La parte della capitale ungherese situata alla sinistra del Danubio; In un imbarcazione ha luce rossa a sinistra e verde a destra;