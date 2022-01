La definizione e la soluzione di: Matti, folli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PAZZI

La nave dei folli (Brant) la "nave dei folli" non era, poi, totalmente un parto della fantasia. Al contrario, era piuttosto comune la prassi di allontanare i "matti" dalla comunità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

