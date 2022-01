La definizione e la soluzione di: Luna in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UN

Significato/Curiosità : Luna in centro

Luna e la Luna orbitano attorno a un centro di massa comune, che si trova a una distanza di circa 4700 km dal centro della Terra. Poiché questo centro si trova ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

