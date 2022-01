La definizione e la soluzione di: Lavora sia sui treni sia sugli autobus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CONTROLLORE

Significato/Curiosità : Lavora sia sui treni sia sugli autobus

Metropolitana di Milano apertura delle porte e visualizzano ed elencano gli interscambi possibili. Sui treni della linea 5 le informazioni a bordo treno sono fornite tramite pannelli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

