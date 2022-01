La definizione e la soluzione di: Lascia solchi nel terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARATRO

Significato/Curiosità : Lascia solchi nel terreno

Aratura (categoria Lavorazioni del terreno) ribaltandola sul terreno lavorato nel passaggio precedente. Il ribaltamento provoca la disgregazione della fetta in zolle. L'operazione Lascia un solco aperto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con lascia; solchi; terreno; lascia re un luogo; La lascia il bastimento in movimento; Dovette lascia rlo Adamo; lascia no filtrare poco; solchi di erosione tipici dei terreni argillosi; Scorre in sottili solchi ; Lasciano lunghi solchi ; La tecnica che consiste nel riempire di colore i solchi eseguiti col bulino; terreno con piantine; Si abbarbicano al terreno ; Tratto di terreno sempre imbiancato; Smottamento del terreno ;