La definizione e la soluzione di: Un impianto sportivo per corse ciclistiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VELODROMO

Significato/Curiosità : Un impianto sportivo per corse ciclistiche

Velodromo Olimpico (categoria Impianti sportivi di Roma) 456897°E41.826647; 12.456897 Il velodromo olimpico era un impianto sportivo di Roma; adibito a corse ciclistiche su pista, fu inaugurato nel 1960 in occasione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con impianto; sportivo; corse; ciclistiche; Il grafico di un impianto ; L impianto con due diffusori; Esprime un rimpianto ; Lei sta in apprensione per via dell impianto antifurto; Un giaccone sportivo con il cappuccio; Un primato sportivo ; Lo sportivo da America s Cup; Uno sportivo sfegatato; Si usa nelle corse al trotto; Le corse del ciclista... quando mette le ali; Appassionato di corse di cavalli; Il massacrante selciato di corse ciclistiche; Il massacrante selciato di corse ciclistiche ; Si effettuava prima delle corse ciclistiche ; Pista per gare ciclistiche ;