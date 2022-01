La definizione e la soluzione di: Il Gore tra i Nobel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AL

Significato/Curiosità : Il Gore tra i Nobel

Al Gore Premio Nobel per la pace 2007 Albert Arnold Gore Jr., detto Al (Washington, 31 marzo 1948) è un politico e ambientalista statunitense. È stato il 45º Vicepresidente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

