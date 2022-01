La definizione e la soluzione di: Gli ambienti in cui si muovono gli attori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : ALLESTIMENTI SCENICI

Significato/Curiosità : Gli ambienti in cui si muovono gli attori

Leonardo DiCaprio (categoria Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico) due di essi vengono scritturati per recitare al fianco dell'attore. Gli ambientalisti muovono forti accuse alla troupe rea di aver devastato l'isola di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

