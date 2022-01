La definizione e la soluzione di: Funzionario amministrativo della Sardegna medievale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : MANDATORE DE LIVEROS

Significato/Curiosità : Funzionario amministrativo della Sardegna medievale

Regno di Sardegna aragonese o quello sabaudo, vedi Regno di Sardegna (1324-1720) o Regno di Sardegna (1720-1861). Il Regno di Sardegna fu un'entità statuale dell'Europa meridionale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

