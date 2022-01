La definizione e la soluzione di: Vi si entra per un caffè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BAR

Significato/Curiosità : Vi si entra per un caffe

Caffè sospeso persona bisognosa entra nel bar può chiedere se c'è un caffè sospeso: in caso affermativo, riceve la consumazione di una tazzina di caffè come se gli fosse ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con entra; caffè; Massiccio in Asia Centra le; Vengono sfruttate con centra li idroelettriche; La centra le giapponese di un disastro; Riepilogo concentra to; Così ad alcuni piace il caffè ; Una qualità di caffè ; Si usa per aromatizzare tè e caffè ; La canzonettista dei caffè concerto d un tempo; Cerca nelle Definizioni