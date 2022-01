La definizione e la soluzione di: Contiene la molla motrice di certi orologi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BARILETTO

Altre definizioni con contiene; molla; motrice; certi; orologi; contiene la piena; Le contiene la pisside; contiene le informazioni genetiche di ogni organismo; contiene sangue; Ostinati, che non molla no; Il sobbalzo della molla ; La molla che induce al delitto; Uno che molla la carica; Un'idiomatica automotrice Fiat degli anni '30; Una macchina motrice ; Camion con la motrice ; Quello stradale è la motrice di un autoarticolato; Riunisce certi coltívatori di viti; Così sono detti certi professori universitari; Le società in certi paradisi fiscali; Li hanno fuori certi ristoranti; Antenata dell orologi o; orologi o... ornitologico; Gli indici dell orologi o; In certi orologi ha anche il giorno della settimana; Cerca nelle Definizioni