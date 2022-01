La definizione e la soluzione di: Compie gesti straordinari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EROE

Significato/Curiosità : Compie gesti straordinari

Battaglia dei centauri sorpassati dal giovane artista, che esalta il dinamismo e l'anatomia, con gesti fluidi e una notevole efficacia compositiva. ^ De Vecchi-Cerchiari, cit ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

