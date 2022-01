La definizione e la soluzione di: È come dire livornese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LABRONICO

Significato/Curiosità : e come dire livornese

Cacciucco (reindirizzamento da Cacciucco alla livornese) cacciucco è un piatto a base di pesce, propriamente tipico della cucina livornese e viareggina. Pellegrino Artusi nel celebre La scienza in cucina e l'arte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

