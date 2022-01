La definizione e la soluzione di: Si cita con l oc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OIL

Significato/Curiosità : Si cita con l oc

Lingua occitana (reindirizzamento da Lenga d'òc) grossolanamente identificata con la Francia meridionale o Midi. La denominazione occitano deriva dalla parola occitana òc che significa sì. Questo criterio distintivo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con cita; cita zione degli elementi in lista; Si suscita no creando guai; Si cita no con i diritti; Si esercita nei tribunali; Cerca nelle Definizioni