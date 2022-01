La definizione e la soluzione di: Che ha buone probabilità di essere eletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PAPABILE

Significato/Curiosità : Che ha buone probabilita di essere eletto

Altre definizioni con buone; probabilità; essere; eletto; Mangioni, buone forchette; buone maniere; Chi l’osserva conosce le buone maniere; Precede “ton”... nelle buone maniere; È una probabilità ; L'operazione finanziaria legata alle probabilità ; Con poche probabilità di salvezza; In matematica, assume valori con probabilità note; Possono essere roche o squillanti; Possono essere di libri o di perle; Lo è in Borsa il titolo che non può essere trattato; Una regina che può essere anche colta; Fu eletto fra Segni e Leone; È eletto segretamente; L empiono gli eletto ri; Fu eletto antipapa con il nome di Clemente VII; Cerca nelle Definizioni