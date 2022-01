La definizione e la soluzione di: Ceramica per piastrelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GRES

Significato/Curiosità : Ceramica per piastrelle

Piastrella questo caso il lotto di piastrelle riporterà una lettera alfabetica correlata al calibro effettivo e dichiarato del lotto di piastrelle. La resistenza all'abrasione

