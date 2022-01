La definizione e la soluzione di: Apertura fatta con l aratro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOLCO

Significato/Curiosità : Apertura fatta con l aratro

Altre definizioni con apertura; fatta; aratro; Un apertura nel viso; Piccola apertura nelle mura dei castelli; Il premio d apertura quando si gioca a tombola; Un apertura della gonna; fatta apposta per te; È fatta per sommi capi; Sulla spiaggia non sabbiosa è fatta di sassolini; Costruzione provvisoria fatta con materiali di recupero; Grosso aratro trainato da un trattore cingolato; Parte dell aratro ; La rivolta l aratro ; Rendono il burro un baratro ;