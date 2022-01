La definizione e la soluzione di: Si agita per salutare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MANO

Significato/Curiosità : Si agita per salutare

Sandro Pertini (sezione Impegno per evitare la "scissione di palazzo Barberini") augurava che si concludesse in modo positivo. "Vedi – esclamò Sandro – solo i riformisti vi danno ragione", e si allontanò senza salutare». Quella di Pertini ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con agita; salutare; Fa agita re... chi lo segue; agita re con forza; agita zione da impazienza; Esagita to, forsennato, come uno stile di vita; Segue a in un modo di salutare ; E salutare cambiarla; Un alimento salutare e ipocalorico; Seguirle è salutare ; Cerca nelle Definizioni