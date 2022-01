La definizione e la soluzione di: Vero, effettivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : REALE

Significato/Curiosità : Vero, effettivo

Starfox Disambiguazione – Se stai cercando il videogioco, vedi Star Fox. Starfox, il cui vero nome è Eros, è un personaggio immaginario dei fumetti, creato da Mike Friedrich ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con vero; effettivo; Ricovero per navi; Minuto, di dimensioni davvero ridotte; Quello della situazione è un vero disastro; Come la strada polvero sa... dopo la pioggia; Lo è il socio non effettivo ; effettivo , veritiero; Servizio Permanente effettivo ; Un incarico non ancora effettivo in __ lat; Cerca nelle Definizioni