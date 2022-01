La definizione e la soluzione di: Veloce incursione aerea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RAID

Significato/Curiosità : Veloce incursione aerea

Aeronautica militare (reindirizzamento da Forza aerea) aviazione militare o forza aerea) è una forza armata o un servizio militare di un paese, atta a condurre una guerra aerea. Il primo corpo militare 'aeronautico' ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con veloce; incursione; aerea; veloce nave a vela; veloce senza voce; Un veloce cane; Un tipo di treno veloce di una volta; Un ardita incursione in campo nemico; incursione in campo nemico; Una rapida incursione militare; Un’incursione lampo; Compagnia aerea ; La compagnia aerea di bandiera scandinava; Si fanno per via aerea ; Compagnia aerea polacca sigla; Cerca nelle Definizioni