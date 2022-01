La definizione e la soluzione di: Unità di misura per lampadine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : WATT

Significato/Curiosità : Unita di misura per lampadine

Watt (reindirizzamento da Watt (unità di misura)) (simbolo: W) è l'unità di misura della potenza del Sistema Internazionale. Un watt equivale a 1 joule al secondo (1 J/s) ed è equivalente, in unità elettriche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con unità; misura; lampadine; James, l inventore che dà il nome all unità di misura della potenza; unità di lunghezza; unità di frequenza radiofonica; Comunità europea dell energia atomica; James, l inventore che dà il nome all unità di misura della potenza; Smisura to... detto nel linguaggio dei giovani; Il più diffuso sistema di misura zione; Si misura addosso; Ghirlande di lampadine ; Li hanno le lampadine ; Alcune lampadine garantiscono quello energetico; Nelle moderne lampadine ; Cerca nelle Definizioni