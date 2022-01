La definizione e la soluzione di: Strofa senza consonanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OA

Significato/Curiosità : Strofa senza consonanti

Alfabeto thailandese (sezione consonanti) quarantaquattro consonanti (???????), da almeno trentadue forme vocaliche (???) e da quattro indicatori di tono (?????????). Le consonanti sono scritte orizzontalmente ...

Altre definizioni con strofa; senza; consonanti; È la seconda parte della strofa petrarchesca; In poesia è una strofa di due versi; Gesù lo dice a Pietro apostolo, apostrofa ndolo; Una strofa formata da due versi; Tutte senza uguali; Paga senza uguali; Pomo senza uguali; L isola britannica con i gatti senza coda; consonanti in video; Le consonanti in Lazio; Le consonanti di Haiti; Le consonanti di Alamo; Cerca nelle Definizioni