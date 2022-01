La definizione e la soluzione di: Lo Stato con Sana a. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : YEMEN

Significato/Curiosità : Lo Stato con Sana a

Sana'a Sana'a (arabo ?????, ?an?a?), già capitale dello Yemen del Nord, dal 1990 è la capitale dello Yemen riunificato. Situata al centro di un vasto altopiano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

