La definizione e la soluzione di: Sono dette monti pallidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DOLOMITI

Significato/Curiosità : Sono dette monti pallidi

Dolomiti (disambigua). Le Dolomiti (dette anche monti pallidi, Dolomiten in tedesco, Dolomites in ladino, Dolomitis in friulano, Dolomiti in veneto) Sono un insieme di gruppi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

