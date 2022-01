La definizione e la soluzione di: Lo sono le acque che defluiscono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EMISSARIE

Significato/Curiosità : Lo sono le acque che defluiscono

Storia dei fiumi di Vicenza (sezione Le guerre per il controllo delle vie d'acqua) ricco di acque che scendono dalle valli prealpine, sgorgano dalle risorgive di pianura, scorrono attorno al Centro storico di Vicenza e defluiscono verso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

