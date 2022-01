La definizione e la soluzione di: Somigliano alle oche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANATRE

Significato/Curiosità : Somigliano alle oche

Branta sandvicensis no a seconda degli esemplari; viveva sull'isola di Maui. Resti fossili di oche simili ritrovati su Oahu e Kauai potrebbero appartenere a membri della stessa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con somigliano; alle; oche; Rassomigliano alle api; somigliano ai fiammiferi; somigliano agli sparvieri; Lo fanno due che si assomigliano ; Addetto all alle stimento in fiera; Maurizio alle natore; Persone alle quali vengono attribuite mansioni particolari; L Appiano dove si alle na l Inter; Possono essere roche o squillanti; Riservato soltanto a poche persone; Accaduti poche volte; Caratterizza l uomo di poche parole; Cerca nelle Definizioni