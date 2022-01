La definizione e la soluzione di: Segue il bis in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TER

Significato/Curiosità : Segue il bis in latino

Articolo 41-bis Voce principale: Legge 10 ottobre 1986, n. 663. L'articolo 41-bis è una disposizione dell'ordinamento penitenziario italiano introdotta dalla legge 10 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

