La definizione e la soluzione di: Rimessa in buono stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RISTABILITA

Significato/Curiosità : Rimessa in buono stato

Chiesa di San Bartolomeo in Pantano loro diretta protezione. Alla metà del XII secolo fu rinnovata dall'Abate buono. Nel 1433 subentrarono i Canonici Lateranensi dell'Ordine di Sant'Agostino ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con rimessa; buono; stato; L addetto all autorimessa ; La rimessa nella quale si ricoverano gli aeroplani; Una rimessa eseguita dal calciatore; rimessa laterale nel gioco del rugby a 15 fra; Di zucca è buono tostato; Molto buono ; buono da mangiare; Rende ancora più buono il cappuccino; Lo stato con Sana a; Di zucca è buono tostato ; Città costiera dello stato usa della Georgia; Lo stato con Bucarest; Cerca nelle Definizioni