La definizione e la soluzione di: Quello polare è bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORSO

Significato/Curiosità : Quello polare e bianco

Ursus maritimus (reindirizzamento da Orso polare) bianco" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Orso bianco (disambigua). L'orso polare o orso bianco (Ursus maritimus Phipps, 1774) è un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con quello; polare; bianco; C è anche quello di Goro; quello forzato è amaro; In quello di carenaggio si riparano navi; È rinomato quello di Colonnata; Il popolare Eastwood nel cast di Di nuovo in gioco; Il Pozzetto popolare attore; Un popolare Claudio; Gerard, popolare attore; Vino bianco sardo; Con una vocale in più diventa bianco ; Un noto vino bianco ; Un segno che può significare risultato bianco ; Cerca nelle Definizioni