La definizione e la soluzione di: Quelli del bagno comprendono il lavandino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SANITARI

Significato/Curiosità : Quelli del bagno comprendono il lavandino

Altre definizioni con quelli; bagno; comprendono; lavandino; Tra quelli Arabi c è Dubai; quelli delle zone cinesi vengono chiamati tifoni; quelli che negano Dio; quelli gelati sono dolci; bagno purificatore; Era usata un tempo come vasca da bagno ; La Ekberg del bagno nella Fontana di Trevi; Come un bagno ... già preso; comprendono anche Minorca e Maiorca; comprendono la S; comprendono la "S"; comprendono i serpenti; Vi sgorga l acqua del lavandino ; Una vasca o un lavandino ; La griglia nello scarico del lavandino ; Liberare un lavandino da un'ostruzione;