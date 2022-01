La definizione e la soluzione di: Pittura su intonaco non asciutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AFFRESCO

Significato/Curiosità : Pittura su intonaco non asciutto

Affresco (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) generalmente di origine minerale stemperati in acqua su intonaco fresco: in questo modo, una volta che nell'intonaco si sia completato il processo di carbonatazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

pittura divisa in tre parti; Il Cézanne della pittura ; pittura ti; Come un muro da cui si sta staccando la pittura ; Rivestire con l'intonaco ; Rimosso come l'intonaco da una parete; Togliere l'intonaco ; Una fessura nell'intonaco ; Fisicamente asciutto ; asciutto e magro; asciutto o infecondo; Fa bucati... all'asciutto ;