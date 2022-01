La definizione e la soluzione di: Pianta erbacea delle Alpi e degli Appennini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LICOPODIO

Significato/Curiosità : Pianta erbacea delle Alpi e degli Appennini

Helleborus niger (sezione Distribuzione e habitat) rosa di Natale, è una Pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Ranunculaceae, diffusa sulle catene montuose di Alpi ed Appennini. La denominazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

