La definizione e la soluzione di: Piangere come i neonati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VAGIRE

Significato/Curiosità : Piangere come i neonati

Neonato tra: neonati pretermine nati prima della 37ª settimana di gravidanza neonati a termine nati tra la 37ª e la 42ª settimana di gravidanza neonati post-termine

