La definizione e la soluzione di: Parte del pianoforte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TASTIERA

Significato/Curiosità : Parte del pianoforte

pianoforte vedi pianoforte (disambigua). Il pianoforte è uno strumento musicale a corde percosse mediante martelletti, azionati da una tastiera. L'origine del termine ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 gennaio 2022

Altre definizioni con parte; pianoforte; La capitale sovrastata dal parte none; La parte commestibile della noce; La parte superiore della mano; La parte del nome in comune nei disegni a lato; Uno dei più famosi brani per pianoforte di Beethoven; Abbreviazione di pianoforte ; Sigla del pianoforte ; Piccole parenti del pianoforte ; Cerca nelle Definizioni